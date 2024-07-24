Подмосковные врачи спасли женщину после укуса собаки в шею

Врачи Подольской областной клинической больницы спасли 49-летнюю женщину, которую укусила в шею собака породы американская акита. Травму пациентка получила в доме у родственников во время игры с псом.

На шее было несколько ран, из одной из них во время дыхания выходил воздух. Женщина начала задыхаться. Подобные повреждения грозили удушением и гнойным воспалением.

Как рассказал заведующий ЛОР-отделением больницы Артем Гербергаген, операция длилась почти три часа.

«Мы выполнили под наркозом нижнюю трахеотомию, то есть обеспечили доступ воздуха в дыхательные пути, провели правостороннюю коллотомию — сделав небольшой надрез на шее, мы герметизировали раны трахеи, чтобы воздух перестал выходить наружу и установили дренаж», — сказал специалист.

В настоящее время женщина чувствует себя хорошо, раны затянулись и полностью восстановилось самостоятельное дыхание.

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