Подмосковные врачи спасли женщину с разрывом мозговой аневризмы

Врачи Долгопрудненской больницы спасли 43-летнюю женщину с разрывом мозговой аневризмы. Нейрохирургическая операция длилась пять часов, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Пациентка поступила в медучреждение с жалобами на головную боль, тошноту, рвоту и затуманенность сознания. Аневризму врачи выявили по результатам МРТ.

Как рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Павел Савинков, женщине провели трепанацию черепа, коагуляцию сосудов и устранили последствия кровоизлияния.

«Несмотря на возникшие трудности, микрохирургическую операцию удалось завершить успешно, патологическое образование было устранено и целостность кровоснобжения сосудов восстановлена», — уточнил врач.

Сейчас женщина находится в ясном сознании. Она остается под наблюдением врачей. По словам медиков, без своевременной хирургической помощи у пациентки мог бы случиться инсульт, серьезные неврологические осложнения или даже летальный исход.

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