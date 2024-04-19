Подмосковные врачи спасли женщину, у которой начался сепсис из-за внутриматочной спирали

Врачи Люберецкой больницы спасли 55-летнюю женщину, у которой начался сепсис из-за установленной десять лет назад внутриматочной спирали, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

К медикам пациентка поступила с жалобами на острую боль в животе и сниженное давление. В ходе обследования врачи выявили инфекционное заражение. К развитию гнойных процессов привело длительное ношение инородного тела.

Также выяснилось, что у женщины расширилась чашечно-лоханочная система правой почки. Это грозило развитием инфекции мочевыводящих путей и нарушениями почечной функции.

Как рассказала заведующая отделением гинекологии третьего стационара Люберецкой больницы Анна Панасенко, пациентке назначили антибактериальную терапию и выполнили операцию по установке стента в правый мочеточник.

«Затем ей было проведено вмешательство, во время которого удалили спираль и матку с гнойными образованиями», — сказала специалист.

В настоящее время женщина чувствует себя хорошо, ее выписали на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства Детского клинического центра в Красногорске.