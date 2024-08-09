Подмосковные врачи спасли жизнь девушке с гигантской кистой поджелудочной железы

Врачи Долгопрудненской больницы спасли жизнь 28-летней девушке с десятисантиметровой кистой поджелудочной железы, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Новообразование у пациентки появилось два года назад. С тех пор киста только увеличивалась в размерах, вызывая мучительные боли. Хирурги выполнили сложнейшую реконструктивную операцию, сохранив орган и восстановив нормальное функционирование пищеварительной системы.

«В ходе двухчасовой операции они (хирурги. — прим. ред.) создали искусственную связь между тонкой кишкой и кистой, направив желудочный сок из кисты обратно в кишечник», — рассказал заместитель главврача по хирургии Евгений Кутырев.

Уже через неделю пациентку выписали под амбулаторное наблюдение хирурга.

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