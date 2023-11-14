Подмосковные врачи удалили из живота пациента четырехкилограммовую опухоль

Врачи Подольской областной клинической больницы сделали экстренную операцию 56-летнему мужчине, удалив из забрюшинной полости опухоль весом четыре килограмма, сообщила пресс-служба областного Минздрава.

Мужчина поступил в медучреждение с жалобами на боли в верхних отделах живота. Врачи также выявили признаки высокой кишечной непроходимости.

Операция длилась 2,5 часа. Как рассказал заведующий отделением Тимур Ибрагимов, хирургическое вмешательство осложнялось тем, что рядом с опухолью были крупные сосуды. Их повреждение могло привести к летальному исходу.

«Крупная, пронизанная сосудами опухоль, как бы раздвигала окружающие ткани и органы. В ходе операции мы удалили крупное образование размером до двадцати сантиметров в диаметре», — подчеркнул врач.

Через восемь дней после операции состояние пациента улучшилось. Мужчину выписали. Теперь ему предстоит наблюдаться у онколога.

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