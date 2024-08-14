Подмосковные врачи удалили огромный тромб 97-летней пациентке
Тридцатисантиметровый тромб удалили подмосковные врачи пожилой женщине
Фото: [медиасток.рф]
Врачи Орехово-Зуевской больницы удалили 97-летней женщине 30-сантиметровый тромб, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Женщина жаловалась на сильные боли в ноге. Из-за тромба там нарушилась циркуляция крови. Это могло привести к гангрене и, как следствие, к ампутации. Лечение осложняли почтенный возраст пациентки и имеющиеся у нее хронические заболевания.
Как рассказал заведующий региональным сосудистым центром Орехово-Зуевской больницы Дмитрий Тютьнев, в ходе операции тромб был удален, а кровоток — восстановлен.
«На консилиуме мы приняли решение, что, несмотря на повышенные риски, ногу будем спасать. <…> Данная операция позволила избежать трагических последствий и нам удалось сохранить пациентке конечность», — подчеркнул специалист.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил медиков из Подмосковья, которые сейчас оказывают помощь жителям Курской области.