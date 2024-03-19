Подмосковные врачи вернули зрение практически полностью ослепшей 73-летней женщине

Женщина обратилась к медикам с жалобами на потерю зрения на одном глазу и ухудшение на втором. Врачи выявили травматическую катаракту и глаукому.

Как рассказала заведующая офтальмологическим отделением Наталья Данилина, пациентке провели малоинвазивную комбинированную операцию, в ходе которой создали искусственный канал для оттока жидкости в глазу. Это позволило нормализовать внутриглазное давление.

«Затем при помощи ультразвука разрушили мутный хрусталик и имплантировали искусственный. После операции зрение на незрячем глазу было восстановлено с 0 до 70 процентов, а на втором — с 10 до 100 процентов», — указала специалист.

В настоящее время пенсионерку уже выписали.

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