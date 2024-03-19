Подмосковные врачи вернули зрение практически полностью ослепшей 73-летней женщине
Фото: [пресс-служба министерства здравоохранения МО]
Врачи Пушкинской больницы имени профессора Розанова вернули зрение 73-летней пациентке, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Женщина обратилась к медикам с жалобами на потерю зрения на одном глазу и ухудшение на втором. Врачи выявили травматическую катаракту и глаукому.
Как рассказала заведующая офтальмологическим отделением Наталья Данилина, пациентке провели малоинвазивную комбинированную операцию, в ходе которой создали искусственный канал для оттока жидкости в глазу. Это позволило нормализовать внутриглазное давление.
«Затем при помощи ультразвука разрушили мутный хрусталик и имплантировали искусственный. После операции зрение на незрячем глазу было восстановлено с 0 до 70 процентов, а на втором — с 10 до 100 процентов», — указала специалист.
В настоящее время пенсионерку уже выписали.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реализации программы для медиков «Приведи друга».