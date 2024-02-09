Подмосковные врачи вылечили мужчину с раком печени четвертой стадии и метастазами

Врачи в Подольске вылечили 59-летнего мужчину, у которого был рак печени четвертой стадии с метастазами, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Около трех лет назад у мужчины произошел разрыв опухоли толстой кишки. Болезнь выявили уже в запущенной стадии — четвертой. Все это время подольские врачи боролись за жизнь и здоровье пациента.

В 2020 году мужчину экстренно прооперировали, удалив опухоль толстой кишки, а после назначили медикаментозную терапию. Она помогла стабилизировать размер метастатических очагов, рассказал онколог Тимур Ибрагимов.

В 2022 году пациент прошел курс химиотерапии, а в прошлом году врачи хирургическим путем удалили один из метастазов. При этом медики не обнаружили злокачественного роста.

«Заключительным этапом был применен метод радиочастотной абляции опухоли без вскрытия брюшной полости. То есть мы ввели в ткань новообразования электроды и воздействовали на него радиочастотными колебаниями. В результате патологические клетки разрушились, а здоровые ткани организма остались целыми», — рассказал Тимур Ибрагимов.

После этого мужчина прошел еще два курса химиотерапии, также ему в ходе операции удалили последний очаг метастазов в печени.

В настоящее время пациент находится в ремиссии. Мужчину выписали под наблюдение врача онколога по месту жительства.

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