Подмосковный диетолог Волкова рассказала, кому категорически нельзя есть грибы

Грибы, поскольку в их составе присутствует трудно перевариваемый хитин, крайне не рекомендуется есть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Об этом в интервью РИА Новости предупредила Одинцовской областной больницы, врач-диетолог Галина Волкова.

Кроме того, как отметила специалист, грибы нежелательны для аллергиков и детей. В рацион последних эту пищу нужно вводить постепенно, с возрастом, считает Волкова.

«Грибы содержат хитин, это плохо перевариваемое вещество. Соответственно, не рекомендуется есть грибы людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, особенно в стадии обострения. Также их не рекомендуется есть аллергикам и детям», — сказала Волкова.

Тем же, кто предпочитает употреблять в пищу грибы, диетолог посоветовала помнить, что плохо перевариваемый хитин затрудняет усвоение организмом других питательных веществ.

Ранее подмосковный диетолог Волкова предупредила, чем обернется ежедневное поедание пельменей.