Подмосковный гастроэнтеролог Ильяшенко рассказала о серьезной опасности быстрых перекусов

Как известно, часть российских обывателей грешат порой перекусами на бегу. Но они не знают, что хранит в себе такой хаотичный прием пищи и чем он опасен для организма. Об этом с РИА Новости побеседовала врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Московской области Светлана Ильяшенко.

Как подчеркнула специалист, быстрые перекусы рано или поздно гарантированно приводят к плохому усвоению пищи, после чего начинаются серьезные проблемы в работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

«Когда человек спешит, он плохо пережевывает пищу, и она быстрее, чем нужно, продвигается по желудочно-кишечному тракту, не происходит своевременный выброс ферментов и секретов для переработки. Поэтому пища может плохо перевариваться, что вызывает тяжесть и переполнение желудка. Кроме того, не усваиваются должным образом питательные вещества и организм недополучает необходимые витамины и минералы», — сказала Ильяшенко.

Как подчеркнула гастроэнтеролог, чтобы сохранить работу ЖКТ в полном порядке, следует устраивать прием пищи в спокойной обстановке, ни в коем случае не переедать и неукоснительно соблюдать режим трех-четырехразового питания в сутки.

«Только в этом случае больше шансов, что основная масса питательных веществ из ежедневного рациона попадет в организм», — заключила врач.

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