Диетолог Круглова дала советы по диетическому питанию зимой

Врач-диетолог Наталья Круглова в беседе с URA.RU рассказала, как не набрать зимой лишний вес и грамотно построить свой рацион.

Зимой человек традиционно снижает активность, а в рационе меньше преобладают овощи, ягоды и фрукты. Также становится меньше солнца, что может влиять на настроение и, следовательно, на пищевое поведение.

Наталья Круглова советовала включать в свой рацион больше овощей и фруктов, можно сезонных вариантов. Например, свекла, морковь, капуста и картофель. Пополнить список можно консервированными вариантами: горошками, бобами, кукурузой и так далее.

Из фруктов врач советует обратить внимание на цитрусовые, яблоки, груши и замороженные варианты ягод. То есть, употреблять овощей, фруктов и ягод нужно не меньше, чем летом.

Кроме того, важно не увлекаться нездоровыми перекусами. Снеки, чипсы и сладости обычно являются главными провокаторами лишнего веса зимой. В холодные сезоны специалист рекомендует заменить вредное на сухофрукты, фрукты, молочные продукты.

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