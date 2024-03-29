Подмосковный гастроэнтеролог рекомендует родителям не заставлять детей есть через силу

Заведующая отделением гастроэнтерологии НИКИ детства, врач-гастроэнтеролог Мария Ерохина отметила, что попытки заставить ребенка есть через силу могут привести к негативному отношению к еде и расстройствам пищевого поведения в будущем. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Если ребенок по каким-то причинам отказывается доедать, не нужно этого требовать. Не стоит давить на ребенка, уговаривать, отвлекать мультиками и докармливать самостоятельно. Такие меры в перспективе приведут к негативному отношению ребенка к еде, могут вызвать расстройства пищевого поведения и привести к ожирению или, наоборот, к анорексии», — рассказала специалист.

Отмечается, что приучать к полезной пище необходимо постепенно, но систематически. При этом важно не принуждать и не отказывать в любимых продуктах. Вводя в рацион ребенка новый продукт или блюдо, не следует настаивать, чтобы порция была съедена полностью. Наоборот, лучше предложить поначалу съесть совсем немного, распробовать.

Важно полностью исключить отрицательные эмоции во время кормления ребенка и обеспечить комфортную и спокойную атмосферу в семье. Недопустимо наказывать ребенка перед приемом пищи, категорически нельзя прибегать к наказаниям за отказ съедать порцию и насильно кормить.

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