Подмосковный нарколог объяснил, почему беременным нельзя даже глотка алкоголя

Никакой безопасной дозы алкоголя во время беременности не существует, предупредил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

Женщинам в положении нельзя даже глотка спиртного, поскольку небольшая доза алкоголя способна повлиять на течение беременности и ребенка, подчеркнул специалист. Он пояснил, что спиртное может повысить тонус матки и спровоцировать выкидыш, а также привести к гибели яйцеклетки. Кроме того, если будущая мама употребляет алкоголь, то малыш может родиться с отклонениями, как физическими, так и психическими.

«Ранее считалось, что беременность вовсе не повод отказываться от бокала вина за ужином. Однако сейчас это мнение кардинально поменялось», — подчеркнул врач.

Холдин рекомендовал отказаться от алкоголя на время беременности и задуматься о том, стоит ли мимолетное желание выпить спиртное больших рисков, которые за этим могут последовать.

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