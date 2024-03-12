Подмосковный портал «Здоровье. Детство» отмечает первую годовщину

Год назад в Подмосковье был запущен портал «Здоровье.Детство», предназначенный для родителей и детских врачей региона, напомнили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Цель сервиса — объединить полезную и достоверную информацию о здоровье и развитии детей. Один из инициаторов создания портала — главный педиатр Подмосковья и директор НИКИ детства Нисо Одинаева — отметила, что вся важная информация на портале публикуется каждый день. «Здоровье.Детство» является незаменимым помощником для родителей и врачей.

«У портала два раздела: для родителей и специалистов. <…> Портал оказывает родителям необходимую информационную поддержку в повседневном уходе за детьми, а врачам предоставляет актуальную информацию для их профессиональной деятельности», — подчеркнула Нисо Одинаева.

Руководитель Учебного центра НИКИ детства и куратор проекта Екатерина Паснова, в свою очередь, отметила, что портал в том числе информирует врачей о предстоящих мероприятиях и стажировках, а также является платформой для обмена опытом и мнениями.

В настоящее время сервис «Здоровье.Детство» насчитывает шестнадцать тысяч активных пользователей.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт строительству крупной поликлиники в Королеве.