Подмосковный терапевт Тэн назвала продукты, что помогут справиться с осенней хандрой

Осеннюю хандру с легкостью помогут прогнать шоколад, бананы, жирная рыба и орехи. Именно все перечисленное способствует улучшению эмоционального состояния, считает врач-терапевт Видновской клинической больницы подмосковного Минздрава Зарема Тэн.

В беседе с РИА Новости специалист отметила скумбрию, тунец и лосось, которые, как известно, довольно богаты омега-3 жирными кислотами. Последние, в свою очередь, играют важную роль в поддержании нормальной работы нервной системы.

«Исследования показывают, что омега-3 могут улучшить настроение и снизить риск депрессии, так как эти кислоты влияют на выработку серотонина — „гормона счастья“, — рассказала врач.

Повышенные раздражительность и утомляемость, в свою очередь, помогут купировать богатые магнием и жирными кислотами грецкие орехи, семена льна, миндаль и семечки тыквы. Тэн напомнила, что орехи содержат белок, внушительно поддерживающий нормальный уровень сахара в крови, а организм энергией. Особое место в борьбе с осенней хандрой занимают темный шоколад и какао, подчеркнула врач.

«Темный шоколад с высоким содержанием какао не только вкусное, но и полезное средство от хандры. Он способствует выработке эндорфинов — природных „гормонов удовольствия“. Какао также содержит антиоксиданты, которые могут положительно влиять на состояние мозга, улучшая когнитивные функции и настроение», — пояснила Тэн.

Также с хандрой помогают бороться богатые витамином B6 бананы. Которые, в том числе, активно участвуют в выработке серотонина, предотвращая резкие перепады настроения, заключила специалист.

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