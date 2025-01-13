Подмосковный врач Калошина рассказала, сколько нужно спать, чтобы похудеть

Врач-эндокринолог Видновской клинической больницы подмосковного Минздрава Мария Калошина в беседе с РИА Новости дала несколько советов желающим сбросить вес, особенно в условиях обильного употребления пищи во время прошедших новогодних торжеств.

Специалист рекомендовала стремящимся похудеть отходить ко сну не позднее 23 часов и спать в сутки не менее 8 часов. По словам Калошиной, в период времени с 23 часов и до 1 часа ночи человеческий организм активно вырабатывает помогающий процессу расщепления жиров гормон.

«Худеющим важнее других спать не менее 8 часов и ложиться не позже 11 часов. В промежуток с 23.00 до 1.00 выделяется гормон липаза, принимающий участие в процессе расщепления жиров», — сообщила Калошина.

В процессе снижения веса необходимо регулярно завтракать. При этом на завтрак должно приходиться около 35% от общей калорийности рациона, добавила эндокринолог.

Ранее врач Капустина перечислила принципы здорового похудения после праздников.