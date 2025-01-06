Диетолог рассказала, как похудеть после сытных новогодних праздников

Традиционные праздничные блюда, обилие вредных напитков и сбитый режим приводят к активному набору лишнего веса в новогодние праздники. В беседе с RuNews24.ru врач-диетолог Алена Капустина рассказала, как вернуться в тонус и затормозить «жор».

Принципы похудения после праздников не отличаются от стандартных рекомендаций врачей. В первую очередь нужно вернуть режим под конец январских выходных и постепенно ввести достаточно физической нагрузки. Капустина рекомендует начать с оздоровительных прогулок или зарядки.

«Уменьшите порции еды и замените высококалорийные продукты на овощи, фрукты и белки. Пейте больше воды. Она помогает ускорить метаболизм и вывести токсины из организма. Ешьте 5–6 раз в день небольшими порциями», — перечисляет собеседница издания.

Если придерживаться этих правил несколько дней, то это может стать привычкой. Будет нормализован водно-солевой баланс, будет стабилен сахар в крови, отпадет желание поесть как можно больше. Также следует помнить, что при негативных переживаниях и стрессе люди срываются на мучное и сладкое, что также способствует набору лишних килограммов.

Если вес набирается бесконтрольно, а базовые рекомендации не работают, важно обратиться к врачу. Обследования помогут найти причину изменений. Для составления плана похудения желательно также проконсультироваться с врачом-диетологом или эндокринологом.

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