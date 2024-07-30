Подмосковный врач назвала главную причину рака легкого

Ежегодно 1 августа отмечают Всемирный день борьбы с раком легкого. Главная его цель — привлечение внимания к реальной и часто встречающейся проблеме, а также повышение уровня осведомленности о ней. В разговоре с корреспондентом «Подмосковье сегодня» врач общей практики Мария Беляева назвала неявные причины этого смертельного заболевания.

По ее словам, к раку легкого может привести не только активное курение.

«Причинами рака легкого, кроме активного, является пассивное курение. Очень часто некурящие люди получают с вдыхаемым воздухом канцерогенные вещества: формальдегид, мышьяк и фенол, — что приводит к серьезным проблемам со здоровьем», — пояснила Беляева корреспонденту «Подмосковье сегодня».

Врач добавила, что также к раку легкого может приводить вдыхание радона, который образуется при распаде природного газа в почве. Кроме него, канцерогенными являются многие металлы и другие соединения на химических производствах.

«По некоторым данным, увеличивает риск возникновения рака легкого и употребление алкоголя, а также неконтролируемое потребление таких добавок, как ретинол, каротиноилы и витамин Е. Поэтому для профилактики рака легкого стоит обращать внимание на долго непроходящий кашель, частые вирусные инфекции и наличие хронических заболеваний в легких», — заключила Беляева.

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