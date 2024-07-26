«Показатель индивидуальный»: врач Беляева раскрыла, сколько нужно спать, чтобы не умереть

Исследования показали, что человеку необходимо не менее шести часов сна в сутки, чтобы сохранить продолжительность жизни. Так, по словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко , недостаток нормы может приблизить раннюю смерть на 30%. Корреспондент Regions попытался разобраться в этом вопросе вместе подмосковным врачом общей практики Марией Беляевой.

В среднем человеку действительно необходимо для сна шесть-восемь часов в день. Но, по словам Беляевой, этот показатель индивидуальный и зависит от множества причин.

«О недостаточном количестве сна говорит ухудшение общего состояния, нарушение внимания, концентрации, сонливость и вялость. Кроме этого, хронический недосып отрицательно сказывается на организме: нарушается работа эндокринной, нервной и сердечно-сосудистой систем», — сказала Беляева корреспонденту Regions.

Врач добавила, что также из-за недосыпа зачастую нарушается пищевое поведение, и происходит сбой обмена веществ. Еще обостряются хронические заболевания, что со временем может привести к летальному исходу.

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