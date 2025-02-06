Подмосковный врач Тен назвала замедляющий старение человеческих клеток продукт

По словам Заремы Тен, врача Видновской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области, куркума помогает замедлить процесс старения клеток. Своими знаниями она поделилась в беседе с РИА Новости.

Кроме того, куркума помогает уменьшить вероятность развития хронических заболеваний, в том числе рака, рассказала эксперт.

«Куркума, имбирь и перец, например, богаты полифенолами и куркумином, которые нейтрализуют свободные радикалы, замедляют старение клеток и снижают риск хронических заболеваний, включая онкологию», — сказала Тен.

Также куркума может помочь уменьшить вздутие живота. А если употреблять ее в умеренных количествах, она будет стимулировать выработку желудочного сока и ферментов, что ускорит процесс пищеварения.

В то же время пряности, такие как чеснок и хрен, имеют антибактериальные качества. Они активизируют производство лейкоцитов и повышают иммунитет к инфекциям, как отметила специалист.

Ранее терапевт Тен развеяла мифы о лечении водкой.