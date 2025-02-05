Терапевт Тен развеяла мифы о лечении водкой

Применение водки в качестве «лекарственного средства» является давней традицией в ряде культур. Ее рекомендуют при простуде, бессоннице и даже язве желудка. Врач-терапевт Зарема Тен рассказала, так ли эффективен алкоголь на самом деле. Об этом сообщае т Общественная Служба Новостей.

По ее словам, в настоящее время подобные методы лечения вызывают споры: ВОЗ предупреждает, что безопасной дозы алкоголя не существует. К тому же подтверждено, что злоупотребление алкогольными напитками повышает риск респираторных инфекций, то есть, по сути, рюмка водки с перцем не лечит, а маскирует симптомы и продлевает заболевание.

Медик отметила, что алкоголь нарушает структуру сна, то есть подавляет фазу быстрого сна, важную для восстановления мозга. В итоге человек часто просыпается, а утром чувствует себя разбитым. Таким образом, регулярное употребление алкоголя перед сном ведет к хронической бессоннице. Кроме того, спирт раздражает слизистую, усиливает выработку соляной кислоты и замедляет заживление язв, при этом даже небольшие дозы алкоголя повышают риск кровотечений и рецидивов. Поэтому при язве желудка алкоголь строго противопоказан. Единственный способ применения в лечебных целях оправдан — это наружное применение в качестве антисептика, растираний, компрессов.

По ее мнению, в целом лечение водкой является опасным мифом, который основан на псевдонаучных представлениях. Алкоголь не устраняет причины заболеваний, а только усугубляет их течение.

Ранее врач Иванов назвал губительные способы народной медицины.