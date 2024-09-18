Подмосковный врач Тен предупредила, что как пивной живот может свести мужчин в могилу

Висцеральное ожирение у мужчин или, как его еще в просторечии называют, «пивной живот» свидетельствует о наличии в организме ряда серьезных для здоровья и продолжительности рода недугов. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала врач Видновской клинической больницы подмосковного Минздрава Зарема Тен.

С ее слов, у страдающих ожирением живота представителей сильного пола медиками диагностируются сахарный диабет и нарушение обмена холестерина.

«С медицинской точки зрения это достаточно серьезное состояние, говорящее о том, что человек находится в группе риска по возникновению очень серьезных жизнеугрожающих состояний, таких как, например, инсульт, инфаркт, метаболический синдром, сахарный диабет, дислипидемия», — сказала Тен.

Наличие так называемого пивного живота может привести к нарушению половой функции у мужчин. Кроме того, оно является первым серьезным шагом к возникновению атеросклероза и риску возникновения таких серьезных заболеваний, как инсульт, инфаркт и даже мезентериальный тромбоз, подчеркнула специалист.

«Что же мы видим у мужчин, имеющих висцеральное ожирение? Это способствует как раз-таки снижению уровня полового гормона тестостерона и увеличению количества эстрогенов, женских половых гормонов, и, соответственно, это приводит к снижению половой функции у мужчин», — констатировала Тен.

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