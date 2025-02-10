Подмосковный врач Тен рассказала, до чего может довести организм поедание конфет с алкоголем

Сладости с начинкой, содержащей алкоголь, могут привести к обезвоживанию организма и вызвать раздражение слизистой оболочки желудка, как сообщила в интервью РИА Новости Зарема Тен, врач-терапевт из Видновской клинической больницы, подведомственной Министерству здравоохранения Московской области.

Кроме того, такие конфеты могут вызвать тягу к алкоголю у людей, страдающих от зависимости к нему, рассказала собеседница.

«Алкоголь в конфетах способствует обезвоживанию организма, особенно при чрезмерном употреблении. Даже небольшие дозы алкоголя могут временно повлиять на реакцию и внимание, что особенно важно учитывать перед вождением», — сказала Тен.

Помимо этого, в составе конфет с алкоголем присутствует большое количество сахара, что может привести к развитию кариеса и даже вызвать язву. Также они оказывают негативное воздействие на поджелудочную железу, проявляющееся в двойном эффекте.

В продолжение темы специалист обратила внимание на то, что сладости с содержанием алкоголя не следует давать детям, поскольку даже незначительное количество спиртного может привести к отравлению или вызвать аллергию.

«Также они противопоказаны беременным и кормящим, так как алкоголь даже в минимальных дозах может негативно повлиять на развитие плода или проникнуть в грудное молоко», — подытожила Тен.

Ранее терапевт Тен развеяла мифы о лечении водкой.