Подмосковный врач Волкова раскрыла, чем полезна хурма для организма

Хурма обеспечивает здоровье сердца и нервной системы и содержит в своем составе полезные для человеческого организма калий и магний. На это в беседе с РИА Новости указала завотделением медпрофилактики Одинцовской областной больницы, диетолог Галина Волкова.

Кроме того, как поведала специалист, данная ягода, содержа в себе клетчатку, оказывает положительное действие на работу всего желудочно-кишечного тракта.

«Хурма, как и другие ягоды, как все фрукты и овощи, богата клетчаткой. Клетчатка необходима нашему организму для хорошей работы желудочно-кишечного тракта. Клетчатка необходима и нашему микробиому для появления хороших микроорганизмов в нашем кишечнике», — сказала Волкова.

Также, по словам диетолога, в хурме есть полезные каротиноиды для здоровья глаз.

«И когда смотришь на нее, она такого оранжево-желтого цвета. Этого говорит о том, что там есть полезные каротиноиды для здоровья глаз», — добавила Волкова.

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