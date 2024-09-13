Подросток получил открытый перелом на развлекательном автомате «силомере» в Подмосковье
Фото: [пресс-служба министерства здравоохранения Московской области]
Хирурги Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы спасли руку семнадцатилетнего юноши, который получил серьезную травму на развлекательном автомате с боксерской грушей — «силомере», сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Выяснилось, что подросток пытался ударить по груше, но промахнулся и попал в металлическое основание автомата. В результате у пострадавшего диагностировали открытый перелом двух костей со смещением отломков. Юношу прооперировали.
«Мы восстановили правильное анатомическое положение костей с помощью фиксации стержнями», — рассказал травматолог-ортопед Александр Нестеренко.
Юношу уже выписали, но его ждут длительная реабилитация и повторная операция.
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