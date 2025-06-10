«Поезда здоровья» совершили сотню выездов в муниципалитеты Нижегородской области с начала года

С начала текущего года специалисты «Поездов здоровья» совершили сотню выездов в муниципалитеты Нижегородской области и провели прием жителей в более чем 340 населенных пунктах. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Отмечается, что в рамках проекта на приеме у врачей-специалистов с начала года побывали свыше 19 тыс. человек. Для них медики провели более 32 тыс. консультаций и выполнили почти 65 тыс. исследований. Так, в «Поездах здоровья» выполнили свыше семи тысяч флюорографий, примерно шесть тысяч электрокардиографий, около трех тысяч УЗИ, почти 40 тыс. общеклинических лабораторных исследований. Также более чем пяти тысячам женщин была выполнена маммография.

Добавляется, что предпринятые меры дали возможность впервые обнаружить свыше четырех тысяч заболеваний, включая почти 50 онкологических случаев. На дообследование направлено более 13 тыс. человек, в госпитализации нуждались почти 700 пациентов.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья стали чаще консультироваться с врачом с помощью телемедицины.