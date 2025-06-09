Жители Подмосковья стали чаще консультироваться с врачом с помощью телемедицины

С начала 2025 года в Подмосковье провели почти 2 млн телемедицинских консультаций, что в три раза больше в сравнении с показателем прошлого года, сервисом могут воспользоваться взрослые, беременные женщины, а также дети. Об этом сообщает Министерства здравоохранения Московской области.