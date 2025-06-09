Жители Подмосковья стали чаще консультироваться с врачом с помощью телемедицины
Минздрав: востребованность телемедицинских консультаций возросла в Подмосковье
Фото: [Министерства здравоохранения МО]
С начала 2025 года в Подмосковье провели почти 2 млн телемедицинских консультаций, что в три раза больше в сравнении с показателем прошлого года, сервисом могут воспользоваться взрослые, беременные женщины, а также дети. Об этом сообщает Министерства здравоохранения Московской области.
«Благодаря телемедицине пациенту не надо ехать на прием в поликлинику, он может проконсультироваться с врачом в любом удобном для него месте, где есть устойчивый Интернет», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
По его словам, в ходе дистанционного приема врач может продлить электронный рецепт на льготное лекарство, дать консультацию по итогам диспансеризации и сданных анализов, а также внести коррективы в схему лечения. Записаться на него можно после первичного очного посещения врача, например, через приложение «РТ ДокторОнлайн».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.