Появились сообщения о массовой заболеваемости COVID-19 в Азии

В Гонконге, Сингапуре и еще нескольких азиатских странах наблюдается заметный рост случаев заболевания COVID-19. Этот регион стоит на пороге новой эпидемии, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По утверждению издания, в Китае, Сингапуре и еще нескольких странах люди начали массово заболевать коронавирусом. После этого они в больших количествах отправляются на госпитализацию. Власти Сингапура уже отдали рекомендации всем жителям появляться в общественных местах исключительно в масках.

По имеющейся статистике, в этом регионе за период с 27 апреля по 3 мая число заболевших COVID-19 выросло на 28% по сравнению с предыдущей неделей. Количество госпитализированных выросло еще больше, на 30%. По этой причине правительство и общество уже приведены в состояние готовности к новой эпидемии.

Ранее сообщалось, что физик Вопсон предложил теорию, способную перевернуть понимание коронавируса и мироздания в целом. Согласно его предположению, одна из главных мутаций вируса SARS-CoV-2, вызвавшая всемирную пандемию, могла быть не следствием случайной эволюции, а результатом сложной информационной симуляции.