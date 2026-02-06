Показатели улучшились на 171% у детей: новые технологии спасают жизни при диабете

Контроль над сахарным диабетом первого типа значительно улучшился благодаря широкому внедрению современных медицинских технологий, пишет volna.media со ссылкой на соответствующее исследование. Ученые проанализировали данные почти 200 тыс. пациентов с 2009 по 2023 годы.

За этот период произошел настоящий прорыв в использовании ключевых устройств. Доля детей, применяющих системы непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ), выросла с 4% до 82%, а среди взрослых — с 5% до 57%.

Использование инсулиновых помп среди детей увеличилось с 16% до 50%, среди взрослых — с 11% до 29%. Почти половина юных пациентов сегодня использует оба устройства одновременно, что позволяет максимально точно контролировать заболевание.

Этот технологический скачок напрямую повлиял на качество лечения. Доля детей, достигших рекомендованного целевого уровня гликированного гемоглобина (HbA1c ниже 7%), выросла на впечатляющие 171%. Среди взрослых пациентов этот показатель улучшился на 33%.

Однако исследование выявило и серьезную проблему — неравенство в доступе к передовым технологиям. Лучшие показатели здоровья демонстрируют белые пациенты и те, кто имеет коммерческую медицинскую страховку.

Например, в 2021-2023 годах целевых значений HbA1c достигли 21% белых детей, 17% детей-латиноамериканцев и лишь 12% чернокожих детей.

Авторы исследования отмечают, что для сокращения этого разрыва необходима целенаправленная политика, облегчающая доступ к устройствам для всех групп пациентов.

Проведенная работа также служит убедительным доказательством для регуляторов и страховых компаний. Инвестиции в современные технологии не только улучшают здоровье и качество жизни пациентов с диабетом первого типа, но и в долгосрочной перспективе снижают расходы на лечение тяжелых осложнений этого хронического заболевания.

