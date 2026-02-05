Ученые раскрыли неочевидные причины деменции, связанные с болезнями тела

Китайские ученые из Университета Сунь Ятсена провели расширенный анализ причин развития деменции, изучив данные более чем 200 научных работ. Результаты исследования, опубликованные в авторитетном журнале Nature Human Behaviour, указывают на существенную связь когнитивных нарушений с рядом хронических заболеваний, не затрагивающих напрямую головной мозг.

Исследователи изучили возможную связь деменции с 26 различными периферическими заболеваниями. Статистически значимая корреляция была выявлена для 16 из них.

По оценкам ученых, эти состояния могут быть ответственны примерно за 33% глобального бремени деменции, что эквивалентно почти 19 млн случаев по всему миру.

В список основных факторов риска вошли болезни пародонта (десен), хронические заболевания печени, потеря слуха и зрения, а также сахарный диабет второго типа. Существенную роль также играют хроническая болезнь почек, остеоартрит, перенесенные инсульты, ишемическая болезнь сердца, ревматоидный артрит и воспалительные заболевания кишечника.

Авторы исследования подчеркивают, что их выводы не доказывают прямую причинно-следственную связь, но указывают на огромный потенциал профилактики. Ранняя диагностика и эффективное лечение этих хронических соматических заболеваний в будущем могут стать ключом к снижению риска развития когнитивных нарушений.

Борьба с деменцией, по мнению исследователей, должна включать в себя не только воздействие на нейродегенеративные процессы в мозге, но и комплексный контроль за здоровьем всего организма.

Ранее россиянам рассказали, как защитить мозг от болезни Альцгеймера.