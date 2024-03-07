Поликлиника открылась после капитального ремонта в подмосковном Павловском Посаде

Капитальный ремонт поликлиники № 3 завершили в павловском Посаде. Здесь медицинскую помощь получают более 22 тысяч жителей округа, в том числе 5,6 тысячи детей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Первый заместитель Председателя Правительства региона Светлана Стригункова рассказала, что поликлиника в Павловском Посаде полностью преобразилась. При этом изменился не только облик здания, а появились комфортные зоны ожидания приема врача, удобная навигация. На проведение ремонтных работ было направлено порядка четырехсот сорока миллионов рублей.

Теперь в поликлинике работает современное оборудование, в том числе тяжелое — цифровые рентгеновский аппарат, флюорограф и маммограф. Установлена новая мягкая мебель. Благодаря проведенным работам, удалось разделить потоки пациентов — с ОРВИ и без признаков заболевания. Также работает дневной стационар.

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