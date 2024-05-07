Получил ножевое ранение в сердце: Лобненские врачи спасли жизнь 48-летнему мужчине

В Лобненскую больницу поступил сорокавосьмилетний мужчина в тяжелом состоянии с множественными ножевыми ранениями. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Отмечается, что после проведенного обследования врачи выявили у него повреждение перикарда сердца и ранение, проникающее в полость левого желудочка. Кроме того, были задеты левое плечо, подмышечная область и зона паха. В экстренном порядке пациенту была выполнена операция.

Так, для спасения жизни пациенту вскрыли грудную клетку и перикард - сердечную оболочку, затем ушили ранение и установили дренажи. После остановили кровотечение и зашили оставшиеся раны. В связи с кровопотерей ему дополнительно провели переливание крови.

Пациент две недели провел в реанимации и после был переведен в терапевтическое отделение. К счастью, на данный момент мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новой подстанции скорой медпомощи, которая была открыта в подмосковном Ногинске.