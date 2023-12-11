Помидор, морковь, яблоко: назван рецепт самого полезного «Оливье»

Салат «Оливье» создает новогоднюю атмосферу и является главным атрибутом праздничного стола, однако может оставить и ощутимый след на фигуре. Нутрициолог Анастасия Кондаурова рассказала, как сделать это блюдо чуть более полезным, но все таким же вкусным.