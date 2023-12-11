Помидор, морковь, яблоко: назван рецепт самого полезного «Оливье»
Нутрициолог Кондаурова раскрыла секрет низкокалорийного «Оливье»
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Салат «Оливье» создает новогоднюю атмосферу и является главным атрибутом праздничного стола, однако может оставить и ощутимый след на фигуре. Нутрициолог Анастасия Кондаурова рассказала, как сделать это блюдо чуть более полезным, но все таким же вкусным.
По ее словам, первое, что делает всеми любимый салат вредным — это майонез.
«Используйте вместо него нежирный греческий. Помимо этого, добавьте больше свежих овощей, таких как огурцы, помидоры и зеленый горошек, чтобы увеличить содержание витаминов, минералов и клетчатки», — посоветовала эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Также сделать «Оливье» более полезным и менее калорийным может куриное филе, которым стоит заменить колбасу, добавила нутрициолог.
«Так удастся уменьшить содержание насыщенных жиров и убрать лишние химические вещества. Для экстра полезного «Оливье» можно добавить немного тертой моркови и яблока. Главное помнить, что здоровое питание — это зона ответственности каждого», — подытожила Кондаурова.
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