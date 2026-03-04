Поминальные обеды обернулись кошмаром: в столовой Благовещенска отравились дети и взрослые

В Благовещенске разразился скандал вокруг известной городской столовой, где отравились десятки людей. Пик пришелся на конец февраля — начало марта, когда в заведении проходили поминальные обеды. Как выяснилось, источником заражения стала больная сотрудница — повар, у которой, по словам руководства, врачи вовремя не распознали кишечную инфекцию, пишет Amur.life⁠ .

Жительница Благовещенска Анна оказалась в эпицентре событий. Она забронировала в столовой сразу два поминальных дня: 28 февраля — годовщина гибели ее мужа, ушедшего добровольцем на СВО, а 1 марта — поминки по матери.

«После поминального обеда 28 февраля с симптомами слегли 11 человек, трое взрослых и двое детей попали в инфекционку. На следующий день, 1 марта, после поминального обеда симптомы появились еще у 20 с лишним человек. То есть заболело больше 30 человек. У всех понос, рвота, температура. Плохо стало мне и моим детям 10 и 12 лет, младшей даже скорую пришлось вызывать. В общей сложности заболели 10 детей. Самой младшей три года, она в больнице сейчас», — говорит женщина.

По словам Анны, далеко не все пострадавшие обратились к врачам — многие лечатся дома. Первые случаи отравления, судя по комментариям в соцсетях, начали фиксировать еще с 25 февраля, и тоже после поминальных обедов.

2 марта столовую закрыли. Нагрянувший Роспотребнадзор выявил множественные нарушения. В ходе эпидрасследования установили, что источником инфекции была повар заведения.

«Никакие симптомы она не скрывала, — прокомментировали в столовой. — У нее была боль в правом боку, и она обратилась в больницу, все подтверждающие документы у нас есть. Но точный диагноз ей не поставили, потому что у нее были сопутствующие заболевания. Поэтому у нее только взяли анализы и выписали. Никаких других симптомов, указывающих на кишечную инфекцию, не было. Если бы мы знали, что она была разносчиком, естественно, ее бы не допустили до работы. Сейчас она на больничном. И столовая со 2 марта полностью прекратила работу».

Сама Анна, чья семья и близкие массово пострадали, намерена добиваться справедливости через суд, прокуратуру и Роспотребнадзор. Ее возмущает не только сам факт отравления, но и реакция администрации.

«У людей и так горе, они не просто пришли поесть в столовую, это были поминальные обеды, а тут еще такое… Но, когда я позвонила туда, передо мной даже не извинились. Это возмутило больше всего. Мне было сказано: „Нас и так закрыли, что вы еще хотите!“. Я за два поминальных обеда отдала почти 50 тысяч, а в итоге люди отравились и оказались в больнице, в том числе маленький ребенок. Когда я туда обратилась, чтобы заказать обеды, там уже были случаи отравления, но никто об этом не предупредил. Поэтому я буду обращаться в суд», — заключила женщина.

