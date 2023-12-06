«Помогает поддерживать тонус»: как похудеть без диет и спортзала

Похудение нередко ассоциируется у людей с лишениями и сложностями в виде физических нагрузок, из-за чего желание заниматься своим здоровьем исчезает у них едва ли не сразу. Однако существуют и неочевидные способы борьбы с килограммами.

Маркетолог Роман Шаверский назвал нам утренние привычки, способствующие снижению веса. Их можно использовать как в совокупности с диетами и спортом, так и отдельно.

«Оптимальное время подъема для бодрости и нормального функционирования организма — 6:30. Рекомендую вырабатывать в себе привычку раннего подъема, это позволит нормализовать циркадные ритмы организма, что впоследствии скажется на общем самочувствии и состоянии вашего тела», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Холодный душ, добавил он, тоже полезен, если принимать его каждое утро. Лучше «втягиваться» постепенно, начиная с контрастного душа, а затем полностью переходить на холодную воду. Она улучшит кровообращение, снизит общий уровень стресса и увеличит количество кислорода в крови. Когда организм находится в здоровом тонусе, то и желание переедать возникает реже.

«Часто случается так, что стресс заедают. Справиться с ним и найти так называемый эмоциональный баланс, помогут утренние медитации. Лучшее время для их проведения — до 10 утра», — сообщил Шаверский.

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