«Всего три правила»: как повторить успех дочери Гузеевой и сбросить 20 килограммов за год

Ольга Бухарова, дочь Ларисы Гузеевой, похудела за год на 20 килограммов, чем похвасталась в социальных сетях. Однако достичь такого поразительного результата бывает крайне сложно.

Диетолог и эндокринолог Анастасия Тараско рассказала нам, как достичь аналогичных результатов.

«Физиологическое похудение как раз и считается нормальным при таких показателях: примерно два-три килограмма в месяц. Это вполне допустимо и угрозы здоровью такое похудение не представляет. Чтобы добиться такого же эффекта, достаточно соблюдать три правила. Это изменение питания, образа жизни и мышления», — сообщила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Если говорить о коррекции питания, добавила она, то речь в первую очередь идет о насыщении рациона питательными веществами и витаминами. Половину пищевой тарелки должны составлять овощи. Также организму нужен качественный легкоусваеваемый белок: мясо, рыба, творог, яйца в достаточном количестве для худеющего, потому что дефицит белка приводит к снижению веса за счет мышечной массы, а не жира.

Необходимы для здорового похудения и насыщенные жиры, то есть растительные и нерафинированные масла. Орехи тоже должны присутствовать в рационе как источник витаминов и полезных веществ, таких, как омега-3.

«Второй пункт — структурированное питание. Кушать нужно регулярно и комфортно. То есть, это может быть два-три основных приема пищи и один-два перекуса. Последние нужны, чтобы не переедать в остальное время. Кому-то они необходимы, кому-то нет. Главное — минимизировать такую группу продуктов, как быстрые сахара. Это всевозможная выпечка, конфеты и алкоголь, сладкие напитки, сладкая кисломолочная продукция и в том числе мед, топинамбур и другие якобы полезные сахарозаменители. Их употребляем не больше 5% от суточной калорийности», — подчеркнула специалист.

Таких рекомендаций, заверила диетолог, достаточно для того, чтобы человек уже начал снижать вес. Дополнением к этому будут физические нагрузки, регулярное движение. Важно подобрать занятие по душе и вспоминать о нем не менее трех раз в неделю.

«Мышление тоже влияет на похудение. Любой вес, если речь идет об избытке массы тела, говорит о том, что человек в какой-то момент начал подменять потребности. Может, ему не хватало близости, тепла, реализации в карьере, еще чего-то. Здесь бы хорошо подумать, за счет чего этот вес был набран, чего не хватало и что нужно», — заключила Тараско.

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