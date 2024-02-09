Попала в ДТП: женщину на 38-й неделе беременности спасли врачи в Мытищах

Тридцатичетырехлетняя женщина на тридцати восьмой неделе беременности, попавшая в дорожно-транспортное происшествие, была доставлена в приемное отделение Мытищинской больницы. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Женщина поступила в медучреждение в шоковом состоянии. У пациентки в тот момент серьезных травм и переломов зафиксировано не было, то, по данным КТГ, состояние малыша было нарушено, в связи с чем было принято решение об экстренном родоразрешении путем кесарева сечения.

В результате операции на свет появился мальчик ростом 51 сантиметр и весом чуть более 3 килограммов. Сразу после родов новорожденного перевели в реанимационное отделение и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Благодаря профессионализму команды врачей-реаниматологов и неонатологов, ребенка на третий день перевели в отделение новорожденных детей.

Пациентка рассказала, что во время аварии испытала шок. Она очень переживала, что при ударе пострадал головной мозг малыша, к счастью, все обошлось. Врачи сработали оперативно и профессионально. Женщина выразила огромную благодарность всем специалистам.

На данный момент мама и новорожденный чувствуют себя хорошо и уже выписаны.

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