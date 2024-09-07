Популярный YouTube-блогер сбросил больше 100 кг всего за 7 месяцев

Известный блогер Никокадо Авокадо избавился от лишнего веса, похудев на 113 килограммов менее чем за год. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

Николас Перри, более известный под ником Никокадо Авокадо, стал популярен благодаря своим видео в жанре мукбанг, где он ел большие объемы пищи и общался со зрителями. Недавно он поразил своих подписчиков, опубликовав ролик, в котором рассказал, что сумел сбросить 113 килограммов всего за 7 месяцев.

Изначально Перри весил около 70 килограммов и был веганом. Но со временем он кардинально изменил свои гастрономические предпочтения в сторону фастфуда. Однако теперь ему удалось вернуться в прежнюю форму.

Ранее британский блогер представил миру самый большой смартфон, который попал в Книгу рекордов Гиннесса.