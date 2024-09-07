Самый большой в мире смартфон попал в Книгу рекордов Гиннесса

Его разработал британский блогер Арун Майни. Высота этого устройства превышает 2 метра. Весит телефон около 200 килограммов, как сообщили на сайте издания.

В Книге рекордов Гиннесса зарегистрирован самый большой в мире смартфон. Новый рекордсмен представляет из себя увеличенную в десятки раз версию iPhone 15 Pro Max.

Несмотря на гигантские размеры, телефон полностью функционален. Пользователь может прокручивать экран, отправлять сообщения и работать с различными приложениями. Кроме того, на устройстве присутствуют камера, фонарик и порт для зарядки.

Видео блогера Mrwhosetheboss с обзором на смартфон всего за сутки набрало почти 2 млн просмотра, свыше 10 тыс. комментариев и 15 тыс. лайков.

Ранее сообщалось, что Apple выпустит особенные модели iPhone для рынка ЕС.