Пора запасаться лекарствами: Земле грозит мощнейшая магнитная буря

Частота вспышек на Солнце за последние дни побила рекорд за последние 6 лет, сообщают ученые. Только в выходные произошло более 20 вспышек, большинство из которых относятся к 4 и 5 классу, а также самому высокому классу X. Одна из вспышек оказалась мощнейшей за последние десять лет.

Последствия упомянутых явлений на Земле будут ощущаться 7-8 мая — мощные магнитные бури начнутся в среду и затянутся на целую неделю.

Врач-терапевт Искандар Хасанов рассказал, как происходящее отразится на здоровье жителей Подмосковья, а также дал советы тем, кто хочет подготовиться к сложному периоду.

«Магнитная буря — это изменение магнитного поля или магнитной среды Земли под влиянием выброса солнечных частиц и энергии. Такое явление может воздействовать на людей: изменять артериальное давление, вызывать головные и суставные боли, нарушать сон, снижать работоспособность, повышать пульс, ухудшать психо-эмоциональное состояние», — предупредил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Все это, продолжил он, связано с воздействием солнечной энергии на нервную систему человека. О ней и нужно позаботиться прежде всего.

«В такие дни лучше максимально защитить себя от стресса: минимизировать возможные эмоциональные перегрузки, проводить расслабляющие водные процедуры, а людям с повышенными рисками сердечно-сосудистых заболеваний — контролировать артериальное давление и пульс», — отметил Хасанов.

Специалист добавил, что не помешает запастись лекарственными средствами. Это могут быть обезболивающие, гипотензивные или тонизирующие препараты, а также изотонические спортивные напитки или просто кофе. При недомогании некоторым может помочь контрастный душ. Выбирать следует то, что человек пациент уже привык использовать.

«Самое главное — не заниматься самолечением. Любые препараты стоит принимать исключительно по рекомендации лечащего врача. Он же способен дать точные рекомендации по поддержанию самочувствия в норме во время магнитных бурь с учетом особенностей вашего организма», — заключил терапевт.

Ранее мы рассказывали о влиянии на самочувствие январских вспышек на Солнце.