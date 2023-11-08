«Поражение почек, печени и поджелудочной»: озвучена главная опасность гонконгского гриппа

«Особенно опасен этот вирус для пожилых, детей до двух лет и людей со сниженным иммунитетом, так как может привести к таким осложнениям, как миокардит, пневмония, энцефалит, менингококк, шоковое состояние. Возможно развитие воспаления ЛОР органов, а также поражение печени, почек, поджелудочной железы», — подытожила врач.