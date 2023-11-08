«Поражение почек, печени и поджелудочной»: озвучена главная опасность гонконгского гриппа
Врач Беляева раскрыла, для кого гонконгский грипп особенно опасен
Фото: [freepik.com]
Гонконгский грипп добрался до России. О фиксации таких случаяев сообщили службы Роспотребнадзора сразу в нескольких регионах: в Пермском крае, на Сахалине, в Амурской, Орловской и Тюменской областях.
Фото: [freepik.com]
Похож на ОРВИ
Как рассказала врач общей практики Мария Беляева, по симптоматике гонконгский грипп похож на другие острые респираторные вирусные инфекции.
«Он проявляется сильной интоксикацией, включая слабость, головную боль, недомогание, очень высокую температуру тела, которую не сразу удается сбить, озноб, боль в мышцах, заложенность носа и горла, сухой кашель. Тяжелое состояние сохраняется 3-4 дня», — рассказала медик в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
В зоне риска
По словам Беляевой, есть категории граждан, которые подвержены наиболее сильному риску.
«Особенно опасен этот вирус для пожилых, детей до двух лет и людей со сниженным иммунитетом, так как может привести к таким осложнениям, как миокардит, пневмония, энцефалит, менингококк, шоковое состояние. Возможно развитие воспаления ЛОР органов, а также поражение печени, почек, поджелудочной железы», — подытожила врач.
Ранее сообщалось, что в России началась очередная эпидемия коронавируса.