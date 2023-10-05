Пораженный болезнью бедренный сустав заменили искусственным женщине в Видном

Пятидесятиоднолетней женщине с жалобами на сильные боли и трудности при ходьбе провели операцию по замене тазобедренного сустава врачи Видновской больницы. Об этом рассказали в Минздраве Подмосковья.

Выяснилось, что ранее у пациентки был диагностирован коксартроз тазобедренного сустава левой ноги. Данная патология в последствии могла привести к полной потери подвижности. Ситуация осложнялось тем, что вес пациентки составлял сто двадцать пять килограммов.

Заведующий травматологическим отделением Ибрагим Абакаров отметил, что было технически сложно провести данную операцию из-за большого количества жировых тканей, так как доступ к пораженному суставу был затруднен.

Однако малоинвазивный метод вмешательства позволил сократить кровопотерю до минимальной, и уже на следующий день пациентка смогла сделать первые шаги. В настоящее время женщина уже чувствует себя хорошо и продолжает проходить реабилитацию под присмотром врачей стационара.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что уже в следующем году в регионе окончательно попрощаются с аналоговым медицинским оборудованием.