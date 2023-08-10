Порядка 2,2 млрд рублей направили на развитие информационной системы здравоохранения в Подмосковье

В текущем году в рамках госпрограммы «Цифровое Подмосковье» на развитие единой государственной информационной системы здравоохранения в регионе предусмотрено порядка 2,2 миллиарда рублей. Об этом рассказал глава Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев. Его слова приводит пресс-служба регионального парламента.

Голубев подчеркнул, что Московская область занимает лидирующие позиции по цифровизации, в регионе постоянно внедряются цифровые решения в сфере здравоохранения, которыми активно пользуются местные жители.

Так, например, в Подмосковье через цифровые МФЦ можно оформить электронный полис ОМС, также в медучреждениях активно внедряется электронный документооборот, телемедицина, электронные рецепты на льготные лекарства. Только в прошлом году их было оформлено свыше трех миллионов.

«Показатели говорят о том, что нашим жителям это удобно. Поэтому нам важно сосредоточить внимание на дальнейшем развитии цифровых услуг в здравоохранении», — подчеркнул Голубев.

Ранее сообщалось, что в медицинские организации Московской области с начала года поступило более двадцати единиц нового видеоэндоскопического оборудования. Медтехника была закуплена по поручению губернатора Андрея Воробьева благодаря программе модернизации первичного звена.