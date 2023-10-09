Порядка семисот жителей Подмосковья поучаствовали в масштабном онкоскрининге

В минувшую субботу на стадионе «Локомотив» в Дмитрове прошла акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы против рака молочной железы. Почти семьсот жителей Подмосковья старше 18 лет могли пройти онкоскрининг. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Отмечается, что в мероприятии были задействованы мобильные комплексы – флюорограф, маммографы, мобильные поликлиники. Все желающие могли провериться на шесть видов рака: молочной железы, легких, простаты, кишечника, кожи, слизистых рта.

Первый зампред правительства региона Светлана Стригункова рассказала, что по итогам данной акции у шестидесяти пяти человек, прошедших обследования, были заподозрены различные онкологические заболевания. Всех направили на дальнейшую углубленную диагностику.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что уже в следующем году в регионе окончательно попрощаются с аналоговым медоборудованием.