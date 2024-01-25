«Поскользнулся и ударился головой»: подмосковные врачи спасли мужчину с гематомой

Нейрохирурги Долгопрудненской больницы спасли 32-летнего жителя Подмосковья с гематомой головного мозга. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Гематома образовалась у мужчины после того, как он поскользнулся и ударился головой о лед. После падения он временно потерял сознание, затем начались судороги и рвота.

Как рассказал нейрохирург Шамиль Сагариев, врачи обследовали пациента и экстренно направили в операционную. Мужчине провели декомпрессивную трепанацию черепа и удалили острую гематому.

«После операции пациент находился под усиленным наблюдением в палате интенсивной терапии отделения реанимации, а затем был переведен в палату нейрохирургического отделения», — указал Сагариев.

Сейчас состояние мужчины оценивается как удовлетворительное. В скором времени его выпишут на амбулаторное лечение.

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