После 5 попыток ЭКО и 6 операций женщина наконец стала мамой в МОНИИАГ

В Московском областном НИИ акушерства и гинекологии стала матерью 39-летняя женщина, которая проходила лечение в стенах института в связи со сложными заболеваниями с 2021 года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Отмечается, что в процессе лечения пациентка перенесла 6 операций, в том числе 3 вмешательства по удалению эндометриоидных кист, а также обеих маточных труб и другие. Беременность у женщины наступила после пятой попытки ЭКО. Ее течение осложняло прикрепление плодного яйца и плаценты в месте расположения множественной миомы матки, что несет угрозу риска отслойки плаценты на протяжении всей беременности. Весь срок беременности пациентка находилась под наблюдением специалистов и строго следовала их рекомендациям, что позволило пролонгировать беременность до 39-й недели.

Заведующая акушерским физиологическим отделением по здравоохранению МОНИИАГ имени академика В. И. Краснопольского Екатерина Магилевская отметила, что в результате проведенной операции кесарева сечения удалось не только аккуратно извлечь малыша, но и произвести удаление самого крупного из миоматозных узлов, сохранив молодой маме матку и возможность в дальнейшем планировать беременность.

Таким образом, несмотря на сложности, сопровождавшие беременность и роды, на свет появился здоровый мальчик весом чуть более трех килограммов и ростом почти пятьдесят сантиметров. На данный момент мама и новорожденный чувствуют себя хорошо и уже выписаны.

Накануне губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что все подмосковные поликлиники, женские консультации и стоматологии региона приведут к единому стандарту до конца этого года.