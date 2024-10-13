После отравления школьников в Елизово возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено в связи с отравлением школьников в Елизово, Камчатский край. Это следует из сообщения Следственного управления Следственного комитета (СК) России по региону в их телеграм-канале.

В субботу следственное управление сообщило о том, что 11 школьников были госпитализированы с острой кишечной инфекцией. Дети были направлены в медицинское учреждение, некоторые из них получают амбулаторное лечение. Отмечается, что одной из возможных причин является сальмонелла. Об этом позже сообщили в роспотребнадзоре.

«По данному факту следственным отделом по городу Елизово СУ СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в связи с обнаружением признаков преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — написали в телеграм-канале СУ СК по региону.

Напомню, ранее «ВкусВилл» заподозрили в отравлении сотен россиян зефиром.