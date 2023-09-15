Последняя в этом году акция «Проверь здоровье в парке» пройдет уже в эти выходные

Выездные бригады врачей в заключительный раз в этом году примут пациентов в парках одиннадцати городских округов Подмосковья. Об этом сообщили в региональном Министерства здравоохранения.

Так, с начала лета в акции по проверке здоровья в парках приняли участие почти восемь тысяч жителей Подмосковья.

В ходе осмотра пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови и другие анализы. При необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Для прохождения профосмотра при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что всех работников региональной скорой помощи застраховали.