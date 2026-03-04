Пост сдачи крови не потребовал: как яблочная диета довела женщину до обморока

Врачи Красноярской краевой больницы столкнулись с необычным случаем, который стал наглядным примером того, как благие намерения могут привести к плачевным последствиям. Женщина, соблюдавшая пост, потеряла сознание прямо на улице и была доставлена в приемное отделение. Анализ крови выявил у пациентки анемию.

Выяснилось, что около недели красноярка питалась почти исключительно яблоками, лишь изредка дополняя рацион другими растительными продуктами с низким содержанием железа. Резкое ограничение белковой пищи сыграло роковую роль: исходно сниженный уровень ферритина и гемоглобина упал до критических значений, что и привело к обмороку.

Врач-диетолог краевой больницы Илья Юшков пояснил, что даже во время поста можно и нужно питаться сбалансированно. Он рекомендовал обязательно включать в рацион растительные источники железа: бобовые (чечевицу, фасоль, нут), гречневую крупу, грибы, тофу, шпинат и петрушку. Не стоит забывать о свежих овощах, цитрусовых, болгарском перце и квашеной капусте. Для поддержания нормального уровня белка ежедневно необходимы киноа, гречка, овсянка, соевые продукты, орехи и семена.

Специалисты советуют перед началом любой диеты или поста проконсультироваться с врачом, чтобы не повторить печальный опыт красноярской пациентки.

