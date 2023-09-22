«Поставили на ноги»: ребенку, которому грозила лежачая форма ДЦП, помогли реабилитологи НИКИ детства

Мама шестимесячной дочки с значительным отставанием в развитии обратилась в отделение реабилитации Научно-исследовательского клинического института детства. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

Реабилитологи тут же поняли, что если сейчас не возьмутся за ребенка, то девочке грозит тяжелая форма ДЦП (тетрапарез — когда ребенок и самостоятельно ходить не сможет в дальнейшем).

«Мы взяли ребенка на реабилитацию (массажи, войта-терапия, виброплатформа, кинезиотейпирование). У девочки сразу стали заметны улучшения: она начала удержать голову, появились движения в конечностях. Но с увеличением двигательной активности появилась спастика (избыточное напряжение) мышц и был очевиден варус стоп (косолапие)», — рассказала завотделением реабилитации НИКИ детства Наталия Цурина.

Тогда специалистами было принято решение провести ботулинотерапию, когда в напряженную мышцу делают инъекцию ботулинотоксина, тем самым расслабляя ее. После первого же укола девочка встала на ножки у опоры. И через некоторое время после дополнительной реабилитации самостоятельно пошла с ходунками. После последующих двух уколов непрерывной реабилитации девочка начала ходить самостоятельно.

В настоящее время к реабилитации ребенка подключились логопеды и нейропсихологи, они работают над речью девочки, помогая преодолеть дизартрию (расстройство произношения слов) и наверстать сверстников.

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